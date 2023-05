Die Seniorenbeiräte der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland laden für Mittwoch, 31. Mai, ab 15 Uhr, zu einem Vortrag über Cannabis als Medikament gegen Schmerzen und Schlafstörungen sowie Krankheiten wie Fibromyalgie, Rheuma, Depressionen, Parkinson und Multiple Sklerose in das Grünstadter Weinstraßen-Center ein. Referent ist Sanitätsrat Günter Gerhardt, Vorsitzender der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz. Die Veranstalter sagen: „Cannabis (Hanf) zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Erde. Aus den getrockneten Blüten, Blättern und Blütenständen können die berauschenden Drogen Haschisch und Marihuana hergestellt werden, was aber nichts zu tun hat mit dem Medikament Cannabis.“ Bis ein Patient dieses Medikament bekomme, sei der Weg oft kompliziert: Die Verordnung per Rezept werde von den Krankenkassen oder dem Medizinischen Dienst vielfach abgelehnt. Wie das geändert werden könne, sei ebenfalls Thema des Vortrags.