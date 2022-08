Im Juni noch im Fernsehen mit Stefan Mross in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ zu sehen, will das Schlagerduo „Die Rodensteiner“ am kommenden Samstagabend zur Tiefenthaler Kerwe auf dem Weedplatz für Gaudi und Stimmung sorgen.

„Absolut begeistert“ war Tiefenthals Kerweorganisator Thomas Mann vom Auftritt der Volksmusikanten an der Kleinkarlbacher Kerwe vor drei Jahren und hatte „sofort ein Engagement“ für die nächste Tiefenthaler Kerwe ausgemacht. Doch dann kam Corona und Tiefenthal musste auf das Odenwälder Duo erst einmal verzichten. Am kommenden Samstag ist es nun aber so weit und Marcus und Flori (Marcus Greim und Florian Koch) werden Fans der Volksmusik im Festzelt am Weedplatz mit viel Gaudi unterhalten.

Flori, ausgebildet an der Trompete, und Marcus, versiert am Akkordeon, erlernten weitere Instrumente wie Keyboard, Steirische Harmonika und Gitarre. Mit einem Mix aus Schlager, alpenländischer Volksmusik und Oldies touren die beiden Vollblutmusiker seit über 25 Jahren durch ganz Europa. Gemeinsame Auftritte gab es unter anderem mit bekannten Stars aus der Volksmusikszene wie die Kastelruther Spatzen, die Wildecker Herzbuben oder Stefanie Hertel.

Das Pogramm der Tiefenthaler Kerwe:

Die Tiefenthaler starten bei ihrer Kerwe erstmals wieder seit Corona fünf Tage lang durch. Höhepunkte sind der Kerwetanz am Samstagabend mit dem Schlager-Duo „Die Rodensteiner“ sowie der Umzug (mit Fußgruppen) und anschließender Kerwerede am Sonntagmittag.

An den fünf Tagen werden einige Kerwetraditionen wiederbelebt, die zuletzt den Coronamaßnahmen zum Opfer gefallen waren. So startet die Kerwe am Freitag mit dem Ausgraben der Kerwe durch die Kerweborsch; um 18 Uhr ist Schlachtfest bei der TSG.

Am Samstag ist um 17 Uhr Kerweauftakt im Zelt am Weedplatz, ab 20 Uhr wollen dort die bekannten Volksmusikanten „Die Rodensteiner“ für Stimmung und Gaudi sorgen.

Am Sonntag, 10.30 Uhr, ist ökumenischer Gottesdienst auf dem Weedplatz und Frühschoppen im Zelt. Um 14 Uhr startet der Kerweumzug, der wegen der Sicherheitsauflagen in diesem Jahr nur aus Fußgruppen besteht. Danach trägt Sarah Mann die Kerwerede vor. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen bei den Landfrauen.

Der Montag startet mit Weißwurstessen im Zelt, ab 16 Uhr Kerwebetrieb. Dieser beginnt am Dienstag um 16.30 Uhr (auch mit Freifahrten), es folgt der Ausklang ab 19.30 wie schon seit Jahren mit der katholischen Vereinskapelle Enkenbach. Abschließende Tradition: Beerdigung der Kerwe um 23.59 Uhr.