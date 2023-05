Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum vielleicht entscheidenden Duell um den Nichtabstieg in der Ersten Hallenhockey-Verbandsliga empfängt der VfR Grünstadt in der Herbert-Gustavus-Halle in Grünstadt am Samstag (18 Uhr) den TFC Ludwigshafen II.

Bisher kämpften vier Mannschaften um den Verbleib in der Verbandsliga. Der SC Idar-Oberstein hat sich durch zwei Siege, unter anderem gegen die Grünstadter, aus diesem Quartett verabschiedet.