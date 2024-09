Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland bleibt an beiden Verwaltungsstandorten in Grünstadt und in Hettenleidelheim am Mittwoch, 18. September, wegen einer internen Veranstaltung ganztägig geschlossen. Ausgenommen sind die Bereitschafts-Mitarbeiter der VG-Werke, die bei Störungen und in Notfällen unter den üblichen Rufnummern erreichbar sind.