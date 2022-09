Beim ersten Fest der Verbandsgemeinde Leiningerland soll auch „Leini, der Graf vom Leiningerland“ als Maskottchen präsentiert werden. Gestaltet wurde die Figur von Dennis Gies (Jahrgang 1990), der in Sausenheim aufgewachsen ist und heute Gymnasiallehrer für Kunst und Deutsch an einer Bielefelder Schule ist. Am Samstag um 11 Uhr steht das „erstmalige Hissen der Leini-Fahne“ auf dem Eröffnungsprogramm des Festes, das in Altleiningen auf dem Bahnhofsplatz ausgerichtet wird. Geplant sind Auftritte des Bergmanns-Blasorchesters aus Hettenleidelheim um 11.30 Uhr, ein offenes Singen mit der Musikschule Leiningerland um 13 Uhr, ein Auftritt der Gogeljodler um 14 Uhr, die Verleihung der Sportabzeichen (15 Uhr), Musik mit Ricky & Friends um 16 Uhr. Dabei handelt es sich um ein Benefiz-Konzert für den Wiederaufbau des durch Brandstiftung zerstörten Hexenhäuschens. Um 17 Uhr folgt die Verleihung des Ehrenamtspreises der VG – wer die drei Glücklichen sind, wollte die VG vorher nicht verraten. Danach gibt’s noch mal Musik von Ricky & Friends. Den ganzen Tag über präsentieren sich Vereine und Geschäfte aus Altleiningen auf dem Platz.