Angesichts massiver Unwetter-Warnungen wappneten sich die Wehren der Verbandsgemeinde Leiningerland am Samstag mit einer Extra-Vorkehrung: Ein Einsatzleitwagen blieb bis in die Nachtstunden hinein besetzt, berichtet Wehrleiter Markus Ittel. Das habe sich angeboten, weil das Fahrzeug ohnehin für einen Tag der offenen Tür der Rettertruppe in Bockenheim aufgeboten war. Die Wehr in Grünstadt verzichtete auf solchen Zusatz-Aufwand – und wurde nach Angaben ihres Chefs Jens Michel auch kein einziges Mal alarmiert. Im Umland blieben die Folgen der Wetterkapriolen ebenfalls überschaubar, es kam laut Ittel für die Freiwilligen nur zu einem einzigen Einsatz: wegen eines Baums, der auf die Verbindungsstraße zwischen Wattenheim und Carlsberg gestürzt war.