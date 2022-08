Unverletzt blieb ein Autofahrer, der am Sonntagmorgen gegen 1.57 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 47 gebaut hat. Nach Angaben der Polizei Kirchheimbolanden war der 19-Jährige aus der Verbandsgemeinde Eisenberg mit seinem Pkw von Dreisen in Fahrtrichtung Göllheim unterwegs. Auf genannter Strecke sei er von der Fahrbahn abgekommen und mehrmals mit der Leitplanke kollidiert, sodass am Pkw augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Gegenüber den Beamten habe der Mann angegeben, dass das Auto ohne ersichtlichen Grund während der Fahrt einfach ausgegangen sei, sodass es daraufhin zum Verkehrsunfall gekommen sei. Beim Fahrer konnte jedoch starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Die Alkoholisierung dürfte somit ursächlich für den Verkehrsunfall sein, so die Polizei weiter. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. rhp/bfi