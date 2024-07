Bereits am vergangenen Donnerstag (4. Juli) kam es auf dem Eisenberger Marktplatz zu einer Unfallflucht. Das meldet die Polizei Kirchheimbolanden. Demnach parkte eine 71-jährige Fahrerin ihren Pkw Citroen auf dem Parkplatzgelände am Marktplatz. Die Frau habe ihr ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug im Zeitraum zwischen 11.30 und 12 Uhr unbeaufsichtigt gelassen. Als sie zurückkehrte, musste sie am linken hinteren Kotflügel einen Blechschaden (mindestens 1000 Euro) feststellen. Der Verursacher gab sich allerdings nicht zu erkennen. Anhand der Spuren müsste es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug handeln. Wer Hinweise zu dem Unfall und insbesondere dem Verursacher oder der Verursacherin geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110 zu melden.