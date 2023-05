Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es wird nochmal spannend in der Zweiten Bundesliga. Am letzten Wettkampftag entscheidet sich, wie die TSG Grünstadt die Saison abschließen wird. Gewinnt die Riege aus dem Leiningerland, wird sie Zweiter hinter Eintracht Frankfurt. Bei einer Niederlage käme es auf die Begegnung zwischen KTV Koblenz und TV Großen-Linden an. Darauf will man sich bei der TSG aber nicht verlassen – und feuert stattdessen aus allen Rohren.

Dass die TSG Grünstadt am Samstag im hessischen Biedenkopf unbedingt gewinnen will, daran lässt Manager Steffen Fröhlich keinen Zweifel. Die Mannschaft sei motiviert, alle seien