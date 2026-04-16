Die Nachwuchs-Turner der TSG Grünstadt starten am Samstag ab 13 Uhr in die neue Saison. Einen Tag später finden ab 9.30 Uhr die Pfalzmeisterschaften in der TSG-Halle statt.

„Das ist schon alles sehr hohes Niveau. Für die Jungs ist das super“, sagt Rudi Brand, der Berater der Turnabteilung der TSG Grünstadt. In der Premierensaison der Bundesliga Süd belegten die Grünstadter zwar nur den fünften Platz. Doch das Ergebnis spielt für die Grünstadter Vereinsoffiziellen eher eine kleine Rolle. „Die Jungs können sich mit Talenten aus ganz Deutschland messen, das gab es vorher noch nicht. Als Unterbau ist diese Liga sehr wertvoll.“ Das Nachwuchsteam der TSG Grünstadt besteht auch in diesem Jahr nicht nur aus lokalen Athleten.

Zum Kader gehören auch Talente aus Landau und Hatzenbühl. Der Älteste im Grünstadter Kader ist Lukas Mendel, der bereits 2025 im Team stand. Er kommt vom TV Hatzenbühl. Vom TSG Grünstadt stammen die 14-jährigen Oliver Gerhardt, Mohamad Laith Khabbaze, der ein Jahr jüngere Samuil Dzahferov und Jonas Töbich (13 Jahre). Jaime Schneider (12 Jahre) und Theo Gerner (11) vom TV Landau.

Der erste von insgesamt drei Wettkampftagen findet am Samstag in der TSG-Halle statt. Neben den Grünstadtern sind dann die Mannschaften der TG Saar und des TSV Pfuhl sowie die beiden Turnteams von Baden-Württemberg und Bayern dabei, die auch beide zu den Top-Favoriten im Süden gehören. Die Bundesliga Nord besteht ebenfalls aus fünf Teams: aus dem Turnteam Nord, dem Turnteam Berlin-Halle, den Talenten von SW Halle, des SC Cottbus und dem Siegerländer KV. Die Bundesliga Süd bestreitet noch Wettkampftage am 23. Mai, in Heidelberg und am 17. Oktober, in Dillingen. Beide Male ist der Start um 15 Uhr.

Jedes Team bestreitet mit seinen Athleten an den sechs Geräten Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck seine Übungen. Die Wertungen werden dann zusammengezählt. Dafür gibt es Punkte in der Gesamttabelle pro Liga. Die besten Teams aus Nord und Süd qualifizieren sich für das Finalturnier. Die Grünstadter holten sechs Zähler im vergangenen Jahr.

Das Ziel der TSG-Athleten, die ihre jeweiligen Trainer aus dem Heimatverein haben, ist es, sich zu verbessern. Die Entwicklung steht im Vordergrund. Die Grünstadter DTB-Turntalentschule männlich wurde ja 2025 erneut vom Deutschen Turner-Bund (DTB) anerkannt und bleibt bis 31. Dezember, offiziell bewilligt. Diese Auszeichnung bestätigte die hervorragende Arbeit der Trainer und Athleten im Bereich des männlichen Gerätturnens.

In der Turntalentschule werden junge Turner gezielt gefördert, um ihre sportlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und langfristig auf Leistungssportniveau zu turnen. Aktuell trainieren 30 Athleten im Alter zwischen fünf und zehn Jahren in unserer Turntalentschule. Sie absolvieren zwischen zwei und vier Trainingseinheiten pro Woche. Nach dem Nachwuchsbundesliga-Samstag findet dann am Sonntag ab 9.30 Uhr die Pfalzmeisterschaften der männlichen Einzelturner in der Grünstadter TSG-Halle statt. Dabei nehmen mit David Jäger und Oskar Dietz auch zwei Zweitliga-Turner der TSG Grünstadt teil.