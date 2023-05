Die vorsorgliche Desinfektion des Trinkwassers in Teilen der Verbandsgemeinde ist im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt in Neustadt eingestellt worden. Das hat die Verbandsgemeindeverwaltung am Montag mitgeteilt. Weil am 30. April ein toter Greifvogel in der Trinkwasseraufbereitungsanlage des Wasserwerks Hettenleidelheim gefunden worden war, ist das Wasser seither gechlort worden und vorübergehend galt zudem ein Abkochgebot. Wegen positiver Testergebnisse konnte das Letztere schon nach wenigen Tagen wieder aufgehoben worden, nun sehen die Behörden auch keinen Grund mehr für die vorsorgliche Chlorung. In den Gemeinden Altleiningen samt Höningen, Carlsberg samt Hertlingshausen, Hettenleidelheim, Tiefenthal und Wattenheim sowie im Neuleininger Ortsteil Nackterhof und im Bereich Seltenbach ist damit alles wieder so, wie es sein soll.