Weil ein toter Vogel in einer Trinkwasseraufbereitungsanlage des Wasserwerks Hettenleidelheim gefunden wurde, mussten die Anwohner einiger Ortschaften der Verbandsgemeinde Leiningerland das Leitungswasser seit Sonntagabend sicherheitshalber abkochen. Das ist ab sofort nicht mehr nötig. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung am Donnerstag mitteilte, gibt es nach neuen Laborergebnissen keinen Anlass mehr dafür. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt habe die Verwaltung entschieden, dass in Altleiningen, Höningen, Carlsberg, Hertlingshausen, Hettenleidelheim, Tiefenthal und Wattenheim sowie dem Ortsteil Nackterhof nun wieder auf das Abkochen verzichtet werden kann. Die Chlorung – also Desinfektion des Wassers – werde allerdings vorsorglich fürs Erste beibehalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Über die Beendigung dieser Maßnahme werde die Verwaltung zu gegebenem Zeitpunkt mit einem gesonderten Hinweis informieren. Wer Fragen hat, kann sich unter der Telefonnummer 06359 8001-0 bei den Verbandsgemeindewerken Leiningerland melden.