Aktualisiert (18.07 Uhr): Feuerwehrleute aus der ganzen Region sind am Sonntagnachmittag ausgerückt, um einen Flächenbrand in Obrigheim zu löschen. Ein Getreidefeld hat auf einer Fläche von rund 300 auf 500 Meter gebrannt, berichtet Markus Ittel, Wehrleiter der VG Leiningerland. Ein Traktor brannte komplett aus. Ittel sagt, es sei naheliegend, dass der Traktor, der auf einem Wirtschaftsweg neben dem Feld unterwegs war, ursächlich für das Feuer war. Die Traktorfahrerin wurde mit Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst behandelt. Bei dem rund zweistündigen Einsatz waren 18 Wehrleute aus der VG Leiningerland, 13 Kameraden aus Grünstadt und 40 Kollegen von der benachbarten rheinhessischen VG Monsheim – bei der der Erstalarm gegen 16 Uhr einging – im Einsatz. Die Einsatzzentrale in Obersülzen war mit vier Personen besetzt.