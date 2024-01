Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Teichbesitzer spannen zum Schutz ihrer Fische vor gefräßigen Vögeln Netze übers Wasser. Nun hat sich im Leinigerland ein Reiher in solchen Drähten stranguliert. Eine Tierschützerin sagt: Für sie ist das „ein klarer Fall von ganz schlimmer Tierquälerei“. Und für die Behörden?

Der Anblick erinnerte irgendwie an den Kult-Western „Spiel mir das Lied vom Tod“. Genauer gesagt: an das Ende der Szene, in der ein Vater unterm Galgen