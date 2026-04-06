Nach dem 1:1 in Erlenbach nimmt der SV Obersülzen den zehnten Platz in der Bezirksliga ein. Im Tabellenkeller geht es arg eng zu.

Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen kam im Nachholspiel am Ostersamstag beim Tabellennachbarn SV Erlenbach zu einem 1:1 (1:0). Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp kletterte auf den zehnten Platz. Es bleibt weiter ganz eng in der unteren Tabellenregion. Der SVO steht mit 26 Zählern nur einen Punkt vor dem Ligaviertletzten FC Lustadt (25), der derzeit in die Relegation müsste.

„Wir haben ein Bezirksligaspiel auf einem C-Klassen-Sportplatz absolviert“, sagte der Obersülzer Cotrainer Sascha Gerber nach der Punkteteilung. „Wir wussten aber ungefähr, was auf uns zukommt. Aber es ist wirklich eine Erfahrung gewesen. Der Erlenbacher Stadionsprecher hat das wirklich gelebt und unglaublich viel Stimmung gemacht. Nach uns ist dann die Hundeschule vor Ort auf den Platz gegangen.“

Vor der Halbzeit bergab, danach bergauf

Vor 75 Zuschauern kam auf dem unebenen und tiefen Rasenplatz kein gutes Spiel zustande. Beide Teams versuchten es mit langen Bällen. „Wir haben in der ersten Halbzeit bergab gespielt, im zweiten Durchgang bergauf“, sagte Gerber. Die Platzherren hatten in den ersten 45 Minuten die besseren Torchancen und mit einem Lattentreffer auch Pech. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang den Obersülzern die Führung. Nach einem langen Einwurf von Jan Gaschott verlängerte Ömer Beker den Ball in den Erlenbacher Strafraum, Oliver Ziese stand ganz frei und erzielte das 0:1 (44.).

Nach dem Seitenwechsel machte Erlenbach mehr Druck. 20 Minuten vor Schluss sah der Obersülzer Spielertrainer Göran Garlipp nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (70.). Zwei Minuten später gelang Nicolas Wrede das 1:1 (72.). In Unterzahl legten die SVO-Akteure den Fokus auf Verteidigung, es gelang ihnen, das Unentschieden über die Zeit zu bringen. Gerber: „Auf dem Platz und in Unterzahl muss man letztlich froh sein, dass es noch zu einem Punkt gereicht hat.“

Am Samstag in Freinsheim

In der Liga sind es noch sieben Spiele. „Ich denke, dass wir noch drei Siege benötigen werden, um den Ligaverbleib zu schaffen“, sagte der Obersülzer Cotrainer. Am Samstag, 15.15 Uhr, steht das Derby beim FV Freinsheim an. Der kommende Gegner ist Tabellenachter fünf Zähler vor den Obersülzern. Patzt Freinsheim am Sonntag, ist es wohl auch mitten im Abstiegskampf. „Wahnsinn, wie eng das in der Liga ist“, so Sascha Gerber.