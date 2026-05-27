Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen gewann sein abschließendes Saisonspiel beim 1. FC 08 Haßloch mit 2:1 (0:1) und beendete die Spielzeit auf dem achten Tabellenrang.

Das Team von Spielertrainer Göran Garlipp holte in den 30 Saisonpartien insgesamt 38 Punkte. Als Aufsteiger ist das eine sehr ordentliche Bilanz. „Wir haben eine sehr ordentliche Runde gespielt, freuen uns nun auf die Sommerpause“, sagte Co-Trainer Sascha Gerber, der nach der Partie betonte: „Die erste Halbzeit war eine kleine Katastrophe. Das Defensivverhalten nicht gut. Wir hatten auch keinen Spielaufbau, wir haben zu viel unnötige lange Bälle gespielt.“

Die Haßlocher kamen vor 120 Zuschauern auch nur zu wenig Torchancen. Doch eine nutzte Ibrahim Mastrorocco zum 1:0 (33.) für die Platzherren. In der Halbzeitpause stellte SVO-Coach Garlipp auf eine Dreierkette um. Mit Ricardo Oetken, Oliver Ziese und Ömer Beker kamen zum zweiten Durchgang drei neue Offensivspieler.

Und plötzlich lief es besser, Ömer Beker wurde fünf Minuten nach Wiederanpfiff im Haßlocher Strafraum von den Beinen geholt. Tobias Neumes, der ja nach der Runde den SVO in Richtung VfR Grünstadt verlässt, übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1 (51.). Die Obersülzer waren danach besser im Spiel. Nach einem Eckball gelang Neumes dann per Kopfball noch das 2:1 (78.) für den SVO.

Die Haßlocher versuchten noch einmal alles. Doch die Gelb-Schwarzen verteidigten gut und sicherten sich den Sieg. „Bei den hohen Temperaturen war es letztlich ein Kraftakt, aber natürlich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden“, befand Sascha Gerber. Das Team des SV Obersülzen will nun am Mittwochabend komplett nach Speyer fahren, um den Lokalnachbarn VfR Grünstadt in seinem Meisterschaftsendspiel in der Landesliga Ost unterstützen. „Ich denke, bei so einer Chance und so einem Ereignis sollten wir als Fußballregion schon zusammenhalten“, befand Sascha Gerber, dessen beide Söhne das Trikot des VfR Grünstadt tragen.

Auch sonst sind die Beziehungen beider Klubs sehr freundschaftlich. In dieser Woche gehen auch Gespräche mit möglichen Neuzugängen weiter. „Wir wollen uns im Hinblick auf die kommende Runde punktuell verstärken. Wir sprechen derzeit mit jungen Spielern, die gut zu uns passen könnten“, sagte Gerber. Der Kern der aktuellen Mannschaft bleibt wohl zusammen. Spielertrainer Garlipp hat ebenfalls verlängert.