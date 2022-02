Grünstadt und die Verbandsgemeinde Leiningerland sind relativ gut durch as Sturmtief „Zeynep“ gekommen, darauf lässt der Bericht der Polizeiinspektion schließen. Nach Angaben der Beamten wurden am Freitag im Zeitraum von 17.45 bis 18.30 Uhr mehrere umgestürzte Bäume in Carlsberg und Umgebung gemeldet, welche die Straßen blockierten. Größere Probleme gab es lediglich in der in der Klosterhofstraße im Carlsberger Ortsteil Hertlingshausen, wo der Sturm eine Stromleitung beschädigt. Das hatte laut Polizeibericht zur Folge, dass bei mehreren Anwohnern der Storm ausfiel. Die Versorgung konnte allerdings nach zwei bis drei Stunden durch die Pfalzwerke wiederhergestellt werden. Die Werke selbst teilen mit, dass es um 18.05 Uhr zu „einer Störung im 20-Kilovolt-Netz“ kam. Es seien Teile von Hertlingshausen, Carlsberg, Tiefenthal, Neuleiningen, Altleiningen und Höningen betroffen gewesen, die zwischen 22 und 27 Minuten unversorgt blieben. Allein in Teilen von Hertlingshausen habe es länger gedauert, die Versorgung wiederherzustellen.