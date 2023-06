Wegen des Strohhutfests in Frankenthal (8. bis 11. Juni) erweitert die DB Regio AG das Zugangebot zwischen Frankenthal, Freinsheim und Grünstadt in den späten Abendstunden. Auch die in den vergangenen Jahren angebotene abendliche Spätverbindung nach Mannheim wird es wieder geben. Für die Rückfahrt vom Strohhutfest werden zusätzlich zu den bestehenden Zugverbindungen ab Frankenthal um 20.02 Uhr, 20.32 Uhr, 21.02 Uhr, 22.02 Uhr und um 23.02 Uhr in Richtung Freinsheim und Grünstadt auch um 23.32 Uhr, 0.02 Uhr Verbindungen bis Grünstadt eingerichtet. In den Nächten auf Samstag und auf Sonntag gibt es noch eine zusätzliche Bahnverbindung um 0:32 Uhr ab Frankenthal Hbf mit allen Halten bis nach Grünstadt. Fahrplanauskünfte rund um die Uhr unter 0621-1077077 oder unter www.vrn.de.