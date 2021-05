Der Stadtrat hat Georg Silbermann und Ruth Venus zu neuen Schiedsleuten gewählt. Ihre Aufgabe ist es, in den nächsten fünf Jahren bei Streitigkeiten, etwa zwischen Nachbarn, zu vermitteln. Drei Dinge einen Georg Silbermann, der zum Schiedsmann gewählt worden ist, und seine Stellvertreterin Ruth Venus: Sie sind beide 1955 geboren, sie sind beide Rentner und sie hatten beide im Beruf auch mit dem Lösen von Konflikten zu tun.

Silbermann war in verschiedenen Leitungspositionen (Geschäftsführer, Vorstand, Direktor) im In- und Ausland tätig, und gibt in seinem Bewerbungsschreiben an die Stadtratsmitglieder an, dass er sich „gut auf unterschiedliche Positionen einstellen“ könne und über eine „ausgleichende Art, soziale Kompetenz und gesunde Menschenkenntnis“ verfüge. Der studierte Maschinenbauer will als Schiedsmann einen Beitrag zum Gemeinwohl in seiner Heimatstadt leisten. Venus, die zunächst als Arzthelferin und Krankenschwester gearbeitet hat, und zuletzt als Ressortleiterin bei der Kassenärztlichen Vereinigung tätig war, hebt neben den beruflichen auch die Erfahrungen in der Familie hervor: „Schon durch meine Rolle als Mutter von fünf Kindern und inzwischen sieben Enkelkindern sind mir die Herausforderungen des täglichen Lebens, die sich daraus resultierenden Streitigkeiten und Bemühungen um Ausgleich bestens bekannt.“

Sechs Interessenten

Für das Schiedsamt und den Stellvertreter-Posten, die neu zu besetzen waren, nachdem Klaus Gerullis und Steffen Blüm die Ämter aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen abgegeben hatten, interessierten sich sechs Grünstadter. Die Fraktionen des Stadtrats hatten aus diesem Bewerber-Pool ihre Favoriten ausgesucht und zur Wahl vorgeschlagen – wobei das – wie Alise Höhn (FDP) hervorhob – mit einem lachenden und einem weinenden Auge geschehe, da alle Kandidaten „hervorragende Bewerber“ seien. Für die Wahl der Schiedsperson waren Silbermann, Venus und Melanie Oestreich-Hofmann vorgeschlagen. Für die Wahl zur Stellvertreterin waren Venus und Oestreich-Hofmann im Rennen.

Silbermann wurde von der CDU-Fraktion vorgeschlagen, Venus von den Fraktionen von Grünen und FWG, Oestreich-Hofmann von der SPD-Fraktion. Die Wahl erfolgte in der Video-Schalte per Handzeichen. Silbermann bekam 15 von 26 Stimmen für das Ehrenamt des Schiedsmanns. Venus wurde mit 18 von 26 Stimmen zu seiner Stellvertreterin gewählt.

Die letztliche Entscheidung wird vom Vorsitzenden des Amtsgerichts getroffen. Erst danach erfolgt die Ernennung der Schiedspersonen.snr