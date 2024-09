Die Sparkasse Rhein-Haardt hat eine besondere Unterstützung für Grund-, Förder- und weiterführende Regelschulen ausgelobt. Unter den Gewinnern ist eine Schule aus Grünstadt. Sie wird nun eine Klassenfahrt zu einem Lernort mit Erlebnisprogrammen machen können, bei denen die Nachhaltigkeit im Fokus steht. Wohin die Reise geht.

Andreas Ott, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Haardt, betonte bei der Spendenübergabe: „Wir sind gemeinwohlorientiert und uns liegt das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. Deshalb haben wir eine besondere Aktion aufgelegt.“ Bei einem Termin in der Jugendherberge auf der Altleininger Burg hörten ihm Delegationen aus fünf Schulen zu, die im nördlichen Geschäftsbereich der Bank angesiedelt sind. Am 20. September werden seinen Ausführungen bei einem Treffen in der Neustadter Jugendherberge Vertreter von fünf weiteren Lehranstalten lauschen. Denn insgesamt profitieren zehn Grund-, Förder- und weiterführende Regelschulen von der Finanzspritze der Sparkasse.

„Wir wollten Schülern im Klassenverband die Möglichkeit geben, außerschulische Lernorte mit wertvollen Programmen zu besuchen“, erklärte Ott. Dafür habe die Sparkasse die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Blick gehabt. Die Einrichtungen hätten hinsichtlich des Standards in den vergangenen Jahren ordentlich zugelegt und seien inzwischen quasi mit Hotels zu vergleichen. Bei einem Drittel der rund eine Million Übernachtungen in den 40 Häusern, die es nach einem Abbau noch im Landesverband gibt, handele es sich um Klassenausflüge, schaute er auf die Buchungszahlen.

Pfalzcard bei Anreise

Der Landrat des Kreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), blickte auf seine Schulzeit zurück: „In einer Jugendherberge hat man in der Gemeinschaft viele prägende Erlebnisse gehabt.“ Er bestätigte, dass diese Gästehäuser in den vergangenen Jahrzehnten enorm an Attraktivität gewonnen hätten: „Heute erhält jeder, der hier reserviert, automatisch die Pfalzcard, mit der viele Einrichtungen und der ÖPNV kostenlos genutzt werden können.“

Ott berichtete, dass insgesamt 25.000 Euro als Spendensumme zur Verfügung standen. So sollten zehn Klassenfahrten mit jeweils 2500 Euro unterstützt werden. 39 Schulen aus dem Landkreis Bad Dürkheim, Neustadt und Frankenthal hatten sich laut dem Vorstandsvorsitzenden bis zum Einsendeschluss am 30. Juni beworben. „Die überwältigende Resonanz zeigt uns, dass die Klassenreisen einen willkommenen Mehrwert bieten und nachhaltige Erlebnisprogramme, wie sie bei den Jugendherbergen mit externen Kooperationspartnern angeboten werden, am Puls der Zeit sind“, so Ott.

Zur Wahl standen 16 Standorte von Jugendgästehäusern. Mit jedem der zehn Zuschüsse werden zwei Übernachtungen, Vollpension und die Teilnahme an lehrreichen Programmen für Gruppen zwischen 15 und 30 Personen gefördert, wie er erläuterte. Diese Aktion schaffe für die Kinder und Jugendlichen ganz besondere Werte, bekräftigte Ihlenfeld, der als stellvertretender Vorsitzender des Sparkassen-Verwaltungsrats für die Kommunen sprach, die das Kreditinstitut tragen.

Zehn Gewinnerschulen

Eine Jury der Sparkasse hat die Gewinnerschulen gekürt. Die zum Übergabeort angereisten Delegationen erhielten neben den Schecks auch Rucksäcke und Dubbegläser mit speziellem Aufdruck. Bis Ende kommenden Jahres können auf Klassenreise gehen: Jungen und Mädchen aus dem Karolinen-Gymnasium Frankenthal, der Friedrich-Ebert-Realschule plus aus Frankenthal sowie der Frankenthaler Robert-Schumann-Grundschule. Außerdem Grundschüler aus Weisenheim am Berg und Kinder mit Förderbedarf Lernen der Käthe-Kollwitz-Schule in Grünstadt.

Ausgewählt wurden darüber hinaus aus Neustadt das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium und die Georg-von-Neumayer-Realschule, aus Haßloch die Schillerschule und aus Weidenthal die Grundschule.