Nach den Pfingstferien ist kurz vor Schuljahresschluss: Kinder und Jugendliche aus Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland können bald fürs Sommerferienprogramm der Offenen Jugendarbeit angemeldet werden. Was Eltern wissen müssen: das Wichtigste im Überblick.

Was wird geboten?

Die Offene Jugendarbeit Leiningerland verspricht „Spaß und Abwechslung in einem vielfältigen Workshop-, Kreativ- und Sportprogramm“ für Jugendliche und Kinder ab sieben Jahren. Im und am Haus der Jugend (Kreuzerweg 6) sowie im Stadtpark können die Teilnehmer Sport machen, spielen und basteln, außerdem sind Ausflüge geplant.

In welchen Zeiträumen wird betreut?

Ab Ferienbeginn am Montag, 24. Juli, bis Freitag, 4. August, wird täglich eine Kernzeit von 10 bis 16 Uhr abgedeckt. Für die Kinder alleinerziehender und berufstätiger Eltern gibt es erweiterte Betreuungszeiten. Sie erstrecken sich von 7.30 bis 17 Uhr und können flexibel in Anspruch genommen werden. In der dritten Ferienwoche gibt es noch eine „Schwimmbadwoche“.

Was kostet das?

Die Teilnahmegebühr für die Kernzeit im Ferienprogramm beträgt 35 Euro. Wer für sein Kind die Längerbetreuung in Anspruch nimmt, muss 55 Euro zahlen. Auf Anfrage ist eine Ermäßigung oder Freistellung vom Teilnahmebetrag möglich.

Wann und wie kann man sich anmelden?

Die Veranstalter warnen: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine verbindliche Anmeldung daher unabdingbar. Möglich ist das ab Dienstag, 13. Juni. Dann werden Formulare sowie zusätzliche Informationen im Internet bereitgestellt.

Was ist dabei zu beachten?

Die Teilnahmegebühr muss schon vor der Anmeldung überwiesen sein. Also sollen Interessenten zunächst nachfragen, ob noch Plätze frei sind. Erreichbar ist die Offene Jugendarbeit ab 13. Juni dienstags und mittwochs jeweils von 10 bis 14 Uhr. Ab 19. Juni ist das Telefon während dieser Uhrzeit auch schon montags besetzt. Telefonisch ist die Jugendarbeit unter 06359 83640 erreichbar, im Internet ist sie unter www.jugendarbeit-leiningerland.de zu finden, und E-Mails müssen an hdj.gruenstadt@arcor.de geschickt werden.