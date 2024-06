Bis in den späten Montagnachmittag haben die Helfer ausgezählt, nun ist klar: Die CDU wird im Grünstadter Rat nun stärkste Kraft. Sie hat 37,3 Prozent der Stimmen geholt und liegt damit deutlich vor der SPD (28,5 Prozent). Die FWG hat einen Stimmenanteil von 19,5 Prozent ergattert, für die Grünen haben 8,9 Prozent und für die FDP 5,9 Prozent der Wähler gestimmt. Was das für die Mehrheitsverhältnisse bedeutet, welche Kommunalpolitiker besonders viele Einzelstimmen geholt haben und ob die AfD im Ergebnis Spuren hinterlasssen hat, obwohl sie hier gar nicht antrat: zum ausführlichen Artikel geht’s hier .

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter