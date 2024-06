oehh i&nurrf;leBeiwathlAlme- rwa ein rdGun maulf,d&r;u ssda schi die hzu&Aglnuulm;as am gtaMno mgluea&n;lr oignhz sal :thoferf ieD lruu;fm& diese tltzmeiSmet saut;mnezdlni&ug rlHefe theant bdorenses leiv zu tu.n Dcho ma Ened nware es haSnreeuimes srnnrnisb-geU,eEe fau ide aell aenwtr m

Wie lief die Auszählung in Grünstadt ab? Der

Die Ampel-Parteien haben bei der Grünstadter Ratswahl verloren, CDU und FWG merklich zugelegt. Was das für die Mehrheitsverhältnisse bedeutet, welche Kommunalpolitiker besonders viele Einzelstimmen geholt haben und ob die AfD im Ergebnis Spuren hinterlasssen hat, obwohl sie hier gar nicht antrat.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter