Am Wochenende ist die Saison am Römischen Vicus an der Tiefenthaler Straße gestartet. Der Förderverein richtete im Vorfeld wieder die Anlage her und lockte so einige Besucher nach Eisenberg.

Es hat nicht sollen sein: Eigentlich hatte der Förderverein geplant, den Zuschauern den Betrieb eines Rennofens zu präsentieren. Stundenlang hatte man eben diesen aufgebaut, mit sehr viel Engagement, aus Lehm, Stroh und Wasser. Und dann scheiterte der Betrieb letztlich an fehlenden Helfern. Der Fachkräftemangel, er macht offensichtlich auch hier nicht Halt.

Dennoch gab es im Detail interessante Informationen, etwa darüber, wie beispielsweise ein Eisenschwamm im Ofen entsteht und wie problematisch es ist, die Schmelztemperatur hochzufahren und das Eisen aus dem Eisenerz zu schmelzen. Bei früheren Ausgrabungen wurden die Reste von zahlreichen solcher Rennöfen gefunden, die die Römer damals in Eisenberg betrieben hatten.

Aufgeheizt wurden dafür wieder die beiden Backöfen. Nachdem die Feuchte der Steine herausgekocht wurde, konnten hier Brotlaibe bei rund 260 Grad in den Ofen geschoben werden. Diese Brote trugen alle den Eisenberger Brotstempel, das Symbol des Eisenberger Vicus.

In dem stählerneren Gerüst, das eine der zahlreichen Ausgrabungsstätten vor Witterungseinflüssen schützt, gab es derweil viele Informationen über das Leben der Römer in der Region Eisenberg. Thomas Hauck, Vorsitzender des Förderkreises, hatte im Vorfeld da viel zusammengetragen. Die Besucher konnten an einem Touchscreen Infos aufrufen und anhand einer Karte auch noch sehen, wo wahrscheinlich das eine oder andere Gebäude gestanden hatte. Auch ein Holz-Modell half bei der Veranschaulichung des römischen Lebens in Eisenberg.

Übrigens: Für die nächsten Wochen hat der Verein Führungen am Eisenberger Vicus geplant, und zwar am 14. Mai und am 25. Juni.