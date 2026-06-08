Ein ganzes Dorf macht sich bereit für ein besonderes Jubiläum. Warum das Festwochenende am 20. und 21. Juni mehr bietet als nur Musik und Reden.

Der Gutshof und Park der Familie Eymann (Neue Straße 12) wird der Mittelpunkt der Quirnheimer Dorfjubiläumsfeier sein. In diesem Jahr wird der Ort nämlich 1255 Jahre alt. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 20. Juni, um 11 Uhr mit dem Fest der Weedbachkinder, das bis circa 14 Uhr geplant ist. „Ab 18 Uhr beginnt das Abendprogramm mit der Band „anplagd“ und den Donnersberger Jagdhornbläsern sowie Essen und Trinken“, verrät Hauptorganisator Ernst Eymann. Da an diesem Abend ab 22 Uhr Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen die Elfenbeinküste spielen wird, ist im Hof sogar für Public Viewing gesorgt. Sonntags beginnt das Fest mit einem gemeinsamen Frühstück unter dem Motto „Picknick aus dem eigenen Korb“, bei dem jeder sein Essen mitbringen soll. Für Kaffee und Getränke ist gesorgt.

Die Aufstellung des Umzugs beginnt um 12 Uhr im Mertesheimer Weg. Er startet um 13 Uhr und führt über die Langgasse bis zum Hof Eymann. „Wir haben Kutschen dabei und auch eine historische Feuerwehrpumpe, die von der Jugendfeuerwehr Ebertsheim begleitet wird. Außerdem werden das Hettenleidelheimer Bergmanns-Orchester und einige Fußgruppen den Umzug begleiten“, berichtet Eymann. Nach dem Umzug werden einige Redner aus der Politik erwartet, bevor gegen 16 Uhr der Höhepunkt des Jubiläums naht: die gespielte Geschichte Quirnheims.

Aus jahrzehntelanger Archivrecherche ist ein Theaterstück entstanden: Die Heimatforscherin Marie-Luise Reuther aus Quirnheim hat historische Daten aus Kirchenbüchern und Archiven zusammengetragen. Daraus formten die Initiatoren ein Theaterstück, das die Geschichte des Ortes erzählt.

Zunächst wird ein Dorfbüttel die historischen Daten und Geschehnisse vortragen, bevor die Szene dann auf der Bühne umgesetzt wird. „Dafür suchen wir noch Akteure, die Lust haben, mitzuspielen“, sagt Eymann. Dabei seien durchaus auch eigene Kreativität und Improvisation bei den einzelnen Rollen gewünscht.

Der Bockenheimer Gesangsverein, der mit den Gästen gemeinsam bekannte Lieder singen will, soll den Abend ausklingen lassen. Für den Sonntag werden Kuchenspenden erbeten. Die Koordination übernimmt Harald Weber, sagt Eymann. Zum Dorfjubiläum wurden eigens T-Shirts und Dubbegläser angefertigt. Mailin Brandschert aus Quirnheim hat dafür ein Jubiläumslogo designt. Die Gläser kosten 5 Euro Pfand und können mit nach Hause genommen werden.

Info

Die nächsten Theaterproben finden am Montag, 8. Juni, und Donnerstag, 11. Juni, jeweils um 19 Uhr im Hof Eymann in Quirnheim statt. Mehr Infos unter der Telefonnummer 0171 4734751.