Im Leiningerland haben sich in den vergangenen vier Wochen rund sieben Prozent der Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl an Corona-Infektionen in einigen Heimen ist ebenfalls hoch. Besonders betroffen sind derzeit Einrichtungen in Grünstadt, Eisenberg und Quirnheim.

Nach Angaben des Gesundheitsamts des Kreises Bad Dürkheim sind 64 Bewohner des Soziotherapeutischen Wohnheims Boßweilerhof in Quirnheim mit dem Virus infiziert, auch zehn Mitarbeiter haben sich angesteckt.

Im Seniorenheim Haus Maximilian in Dirmstein sind sieben Bewohner und vier Mitarbeiter infiziert und im Azurit-Seniorenzentrum in Grünstadt sind 16 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv getestet worden. Hier sei ein Wohnbereich isoliert worden, hieß es vom Gesundheitsamt. Wie das Amt weiter mitteilt, waren die vier Menschen, die in der vergangenen und in dieser Woche in Grünstadt verstorben sind (wir berichteten am Freitag), allesamt Bewohner des Azurit-Heims.

Im Azurit-Seniorenzentrum in Eisenberg sind nach Angaben des Gesundheitsamts des Donnersbergkreises 29 Bewohner und sieben Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Im DSK-Seniorenzentrum in Eisenberg ist eine Mitarbeiterin positiv getestet worden.

In der VG Eisenberg meldet das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises 17 Neuinfektionen, hier sind derzeit 308 Menschen infiziert.

Mehr als 1000 Infektionen in Grünstadt im März

Im Leiningerland sind von Donnerstag auf Freitag 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen, in Grünstadt 49. In der Stadt sind damit in den letzten vier Wochen 1002 Corona-Fälle registriert worden, in der Verbandsgemeinde Leiningerland waren es 2125 Fälle – darunter 203 in Ebertsheim und Quirnheim, 224 Fälle in Dirmstein, 230 in Hettenleidelheim und 244 in Carlsberg.

Das heißt: In Grünstadt und in der Verbandsgemeinde Leiningerland haben sich innerhalb eines Monats etwa sieben Prozent der Bürger mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bad Dürkheim ist von 1885,7 auf 1760,8 gesunken, im Donnersbergkreis ist sie von 1795,1 auf 1853,3 gestiegen. Trotz dieser hohen Inzidenzzahlen entfällt ab Sonntag die Maskenpflicht in vielen Bereichen des täglichen Lebens.