Bundesweiter Tarifkonflikt: Auch in der Pfalz haben AOK-Beschäftigte erneut die Arbeit niedergelegt. Was sie fordern.

Erneut haben am Dienstag bundesweit Mitarbeiter der Krankenkasse AOK gestreikt – in Düsseldorf, Hannover, Berlin, Stuttgart und Eisenberg. In Eisenberg hat die AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland ihren Hauptsitz. Dort streikten rund 70 Mitarbeiter. Die Gewerkschaft der Sozialversicherungen (GdS) hatte dazu aufgerufen. Es ist der zweite Ausstand in wenigen Wochen: Bereits im Februar hatten die AOK-Angestellten die Arbeit niedergelegt. Grund ist ein Tarifkonflikt. Da ihr Tarifvertrag zum 31. Dezember 2025 ausgelaufen ist, befinden sie sich derzeit in einer trafilosen Zeit. Sie fordern unter anderem eine Lohnerhöhung von sieben Prozent und mehr Urlaubsgeld.

Nach dem ersten Streik hatte es eine Verhandlungsrunde gegeben, berichtet Enrico Ehlert, Geschäftsstellenleiter der GdS West. Doch das Angebot der Arbeitgeberseite – zwei Prozent mehr Gehalt in diesem und im kommenden Jahr, jeweils ab dem 1. Juli – sei „inakzeptabel“ und gleiche noch nicht einmal die Inflation aus, so Ehlert. Die nächste Verhandlungsrunde findet in der kommenden Woche statt.