Nachdem die PTC-Jugend es den Erwachsenen vorgemacht hat und bereits zwei Meistertitel einfahren konnte, zogen nun zwei Seniorenmannschaften nach. Sie steigen in die Pfalz- und in die Oberliga auf.

Grünstadt. Besser hätte der Tennisverband den Showdown nicht planen können: Zwei Teams sind verlustpunktfrei und kämpfen am letzten Spieltag darum, wer im Jahr 2022 in der Oberliga aufschlagen darf. Zwar musste Kapitän Uwe Gibis auf den verletzten Philip Mahler verzichten, aber ansonsten fuhren die PTCler komplett nach Edenkoben, um gegen die Spielgemeinschaft aus Haßloch und Edenkoben zu spielen. Der eigentliche Doppelspezialist Stefan Hildebrand machte den Anfang im Punktereigen und spielte mit seinem Gegner so dermaßen Katz und Maus, dass dieser beim Spielstand von 0:5 entnervt aufgab.

Gibis lässt Ziegler kaum eine Chance

Uwe Gibis ließ Elmar Ziegler kaum eine Chance, setzte Nadelstiche mit tollen Netzangriffen und ging sicher mit 6:1 und 6:1 vom Platz. „Mein bestes Spiel seit Jahren, zum besten Zeitpunkt“, resümierte ein stolzer Gibis. Gerald Beykirch, der Oldie im Team, musste Überstunden gegen den über zehn Jahre jüngeren Christian Fröde schieben und sicherte sich in einem „heldenhaften Kampf“ (Zitat Gibis) den wichtigen dritten Punkt. Gunther Philippsen, der an Position fünf, wie jeden Spieltag, keine Mühe hatte und wohl diese Runde kaum einen Schweißtropfen vergoss, holte den vierten Punkt für die PTCler. Philip Mahler, das Team trotz Verletzung als Zuschauer unterstützte, schnalzte genüsslich mit der Zunge, als Philippsen mit einem direkten Returnwinner seinen Gegner zu Fall brachte.

Dirk Schuster gegen Marino Rossi hieß es an Position drei und in seiner unnachahmlichen Art entnervte er den Haßlocher dermaßen, dass er mehr als glatt mit 6:1 und 6:0 den umjubelten fünften Punkt für die Meisterschaft holte.

Eric Jongerius, der an der Spitzenposition den Südwestligaspieler Uwe Mahl vor der Flinte hatte, lag zurück, kämpfte sich immer mehr ins Spiel, als sein Gegner beim Stand von 5:6 mit einer Wadenverletzung aufgeben musste. „Marc, stell den Sekt kalt“, schrieb Gerald Beykirch nach Grünstadt an Marc Brinkmann, der im Falle des Aufstiegs eine Kiste Sekt auslobte.

„Ich bin zwar mehr der Piña Colada-Typ, aber auf diese Meisterschaft trinke ich gerne mehrere Gläser Sekt mit den Jungs“, so ein glücklicher Hildebrand.

Zwei der drei Doppel gingen auch an die PTCler, die sich jetzt schon auf die neue Saison freuen. „Sicher werden wir in der Winterrunde ein Team zur Vorbereitung stellen und dann nächstes Jahr voll da sein. Diese Saison lief so glatt durch, das war schon überraschend, aber es hat einfach nur richtig Spaß gemacht“, so Gibis.

„Wenn die Erste aufsteigt, mussten wir ja nachziehen“, sagte ein glücklicher Heiner Prillwitz, der einen Umbruch in der Zweiten vorantrieb, neue Spieler einsetzte und sich jetzt auf die Pfalzliga im kommenden Jahr freut. Durch den knappen, aber verdienten 5:4-Sieg im letzten Spiel gegen den PTA Neustadt holt man verlustpunktfrei die Meisterschaft in der A-Klasse.

Beim traditionellen Champions-Dinner des PTC wird auch Prillwitz mit seinen Mannen bestimmt ein Gläschen Sekt erhalten.

Weitere Ergebnisse

Damen I beim TC GW Frankenthal 5:4

Damen II gegen TC Schifferstadt 7:2

Damen 40 gegen TC Erlenbach 2:4

Damen 50 gegen TC Gensingen 8:1

Herren I gegen TC Kirrweiler 5:1

Herren 40 I beim TC Schifferstadt 3:6

Herren 40 II gegen TC Wachenheim 6:0

Herren 50 I beim TC Mutterstadt 2:7

Herren 50 II beim TC GW Frankenthal 5:4

Zur Sache: So lief die Medenrunde für Teams aus der Region

TSV Ebertsheim

Die Tennis-Herren des TSV Ebertsheim haben in der laufenden Medenrunde einen 4:2-Auswärtserfolg beider TGH Neustadt-Königsbach gelandet. Das Team um Kapitän Steffen Alleborn siegte mit 4:2. Jan Hummel, Jens Hummel und Sven Helfrich feierten in den Einzeln Erfolge. Die beiden Hummel-Brüder machten schließlich mit ihrem Sieg im Doppel den knappen Sieg perfekt. Die Ebertsheimer gehen somit als Tabellenfünfter der B-Klasse in die zweimonatige Sommerpause. Die TSV-Herren treffen am 19. September zu Hause auf den TV Waldsee. Die Herren 60 feierten unterdessen ihren dritten Saisonsieg und liegen in der A-Klasse mit 6:2 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Die Ebertsheimer nehmen am 15. September mit der Heimbegegnung gegen die Erste Mannschaft der SG Erfenbach/Hütschenhausen den Spielbetrieb wieder auf. Am Sonntag ist beim TSV noch einmal die bislang ungeschlagene Damenmannschaft im Einsatz. Das Team von Spielführerin Jasmin May empfängt ab 10 Uhr die SG Friedelsheim.

TC Leininger Tal Carlsberg

Die Damen 40 des TC Leininger Tal wurden in der B-Klasse noch vom zweiten Platz verdrängt. Konkurrent TuS Erfenbach gewann sein letztes Saisonspiel und schob sich mit 6:2 Punkten in der Tabelle noch vor die Carlsbergerinnen, die mit 5:3 Punkten die Runde als Dritte abschlossen.

TC Obrigheim

Kurios: Die Herren 40 des TC Obrigheim verloren in der Medenrunde keines ihrer vier Spiele in der A-Klasse. Aber einen Sieg konnte die Truppe von Kapitän Kai-Tino Sulzbach auch nicht einfahren. In der vierten Saisonbegegnung mussten sich die Obrigheimer mit einem Remis begnügen. Nach der Heimpartie gegen den SV Enkenbach hieß es am Ende 3:3. Markus Dexheimer gewann sein Einzel, die anderen TC-Spieler gingen dagegen leer aus. Letztlich schafften die Obrigheimer mit zwei Doppelerfolgen aber doch noch den Punktgewinn. Bekim Ramadani und Jochen Back sowie Sulzbach/Dexheimer entschieden ihre Duelle souverän für sich und sorgten für den 3:3-Endstand. Damit ist die Medenrunde 2021 für die Herren 40 – der Verein hatte nur dieses Team gemeldet – beendet. Ob die Sulzbach-Truppe die Spielzeit auf dem zweiten Platz abschließen wird, ist noch nicht sicher, da die Konkurrenzen noch punkten können.

TC BW Hettenleidelheim

Die Herren 40 gewannen ihr abschließendes Saisonspiel beim TC Schönenberg-Kübelberg I mit 6:3 und beendeten die Medenrunde auf dem zweiten Tabellenplatz der B-Klasse. Kapitän Jörg Scheufling und seine Spieler können nun vom Aufstieg träumen. Die Herren 65 unterlagen dem PTC Grünstadt mit 1:5 und stehen somit auf dem fünften Platz der B-Klasse.

TC Eisenberg

Die Damen 40 haben auch ihre letztes Saisonspiel verloren. Zu Hause unterlag das Team dem TC Rot-Weiss Kaiserslautern mit 1:5 und beendet die Runde in der B-Klasse auf dem fünften und letzten Rang. Die Herren 40 zogen gegen den BASF TC Ludwigshafen mit 2:4 den Kürzeren und setzen am 18. September mit dem Heimspiel gegen den TC Wachenheim 2 die Spielzeit in der B-Klasse fort. Die Herren 50 gewannen ihr abschließendes Spiel TV Kaiserslautern I mit 4:2 und belegen in der B-Klasse den zweiten Platz.