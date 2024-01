Nach jahrzehntelangem Vorlauf soll es nun endlich mit der Renaturierung des Schulwiesengrabens in Hettenleidelheim losgehen. Der Verbandsgemeinderat hat Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) in seiner jüngsten Sitzung dazu ermächtigt, den Auftrag für die notwendigen Rodungsarbeiten am Bach zu vergeben. Die Kostenschätzung dafür beläuft sich auf rund 46.000 Euro und es muss schnell gehen, da Bäume und Hecken aus Vogelschutzgründen nur in den Monaten Oktober bis Februar gerodet werden dürfen. Das bedeutet: Bis zum 1. März muss das beauftragte Unternehmen fertig und damit der erste Schritt auf dem Weg zur Renaturierung vollzogen sein. 2003 wurde für den Schulwiesengraben zum ersten Mal ein Antrag auf Wiederherstellung des natürlichen Verlaufs gestellt, die mit einer Laufzeit von fünf Jahren versehene Genehmigung folgte 2004. Der kleine Bach ist zum Teil begradigt und verrohrt. Diskussionen über die Umsetzbarkeit der Renaturierung und eine mögliche Förderung der Maßnahme haben seither immer wieder zu Verzögerungen des Projekts geführt, das nun doch noch in Angriff genommen werden soll. Für das Jahr 2024 sind zur Finanzierung der gesamten Maßnahme 700.000 Euro in den Haushalt der Verbandsgemeinde Leiningerland eingestellt worden.