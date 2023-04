Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Dank des demografischen Wandels ist in Zukunft mit deutlich mehr Rentnern in der Verbandsgemeinde zu rechnen. Für die Rentenberatung in der Verwaltung ist aber trotz des steigenden Bedarfs und Arbeitsaufkommens nur eine Stelle vorgesehen. Damit will sich die Kommunalpolitik nicht zufriedengeben, sondern nachverhandeln.

Die Rentenstelle der Verbandsgemeinde Leiningerland befindet sich in einer recht ungünstigen Situation: Sie verzeichnet in den vergangenen Jahren einen zunehmenden Beratungsbedarf bei älteren Bürgern,