Vergangenes Jahr hatte der Rat der Verbandsgemeinde einstimmig entschieden, dass alle elf Grundschulen im Leiningerland mit stationären Luftfilteranlagen ausgestattet werden sollen. Die Planungsaufträge sind am Donnerstag vergeben worden.

Relativ kurzentschlossen hatte der Verbandsgemeinderat die Verwaltung im Sommer 2021 beauftragt, Anträge über die „Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“ zu stellen. Das Ziel: stationäre und nicht etwa mobile Raumluftfilter für alle Grundschulen in der VG. Laut dem beratenden Fachbüro Kohl und Frech aus Schifferstadt können diese nicht nur gegen die Verbreitung von Coronaviren in Klassenzimmern helfen, sondern haben auch Vorteile in Sachen Raumklima, Lärmbelästigung und Energieeffizienz.

Die Bewilligung der Förderung für alle Schulen lag im September 2021 vor, woraufhin die konkrete Planung des Einbaus ausgeschrieben wurde. Die günstigsten Angebote kamen von besagtem Fachbüro aus Schifferstadt, dem die Verwaltung nun nach einstimmigen Beschlüssen des Rats entsprechende Aufträge erteilen soll – und zwar zu folgenden Kosten: Altleiningen 47.820 Euro, Bockenheim 55.346 Euro, Carlsberg 62.443 Euro, Dirmstein 62.443 Euro, Ebertsheim 46.013 Euro, Gerolsheim 27.858 Euro, Hettenleidelheim 62.443 Euro, Kirchheim 44.055 Euro, Kleinkarlbach 32.082 Euro, Laumersheim 32.081,53 und Wattenheim 46.013 Euro.