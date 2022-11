Nach der ersten Verbandsgemeinde-Radtour im August dieses Jahres, an der sich rund 50 Personen beteiligt hatten, soll es im kommenden Jahr eine zweite Auflage geben. Allerdings mit einigen Änderungen.

„Wir wollen die nächste Tour bereits am 30. April anbieten“, kündigte Hans Scherer (CDU), Vorsitzender des Tourismus- und Wirtschaftsausschusses am Donnerstag an. Der frühe Zeitpunkt, bei dem das Wetter durchaus noch kühl oder nass sein kann, sei gewählt worden, um Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen zu minimieren und um den oft zu hohen Temperaturen im Sommer auszuweichen. Damit sich das Feld der Radler nicht zu weit auseinanderzieht, was auch unter Sicherheitsaspekten ungünstig sei, soll die Teilnehmerzahl auf 35 begrenzt werden, teilt Scherer mit. Und aufgrund der Kritik, dass der sportliche Aspekt zu kurz gekommen sei, werden es diesmal nicht nur 17 Kilometer wie bei der Premiere sein.

Treffpunkt ist am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr am Verwaltungsgebäude der VG in Grünstadt. Über Sausenheim soll es hoch nach Neuleiningen gehen – bis hinauf zur Burg, wo die Aussicht genossen und das Turmmuseum besucht werden kann. Anschließend bewegt sich die von Mitgliedern des Radfahrvereins Einigkeit Rodenbach eskortierte Gruppe zum Nackterhof und dann nach Wattenheim. „Bis dahin sind elf Kilometer geschafft. Dort gibt es eine Verpflegungsstation“, kündigte Scherer an. In Hettenleidelheim könne das Heimatmuseum besichtigt werden. Durch die Erdekaut erreichen die Radler den Wasserspielplatz in Ebertsheim. Entlang des Eisbachs kehren sie über Mertesheim und Asselheim zurück zum Ausgangspunkt.