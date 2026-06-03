Ein 53 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters ist in Grünstadt mit mehr als 1,1 Promille kontrolliert worden. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei kontrollierte den 53-Jährigen am Mittwoch gegen 11.40 Uhr. Weil der Mann nach Alkohol roch, musste er einen Atemalkoholtest machen. Dieser zeigte nach Angaben der Polizei mehr als 1,1 Promille an. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihr Ergebnis ist laut der Mitteilung für das Strafverfahren der entscheidende Wert.