Haßloch. Fünf Starter des Park Tennisclubs Grünstadt schlagen bei den Hallen-Pfalzmeisterschaften der Senioren von Freitag bis Sonntag in den Hallen des TC Haßloch, TC SW Bad Dürkheim und TC RW Neustadt auf.

Bei den Herren 60 ist der aussichtsreichste Grünstadter Starter Eric Jongerius. Er ist an Position zwei gesetzt. Im Achtelfinale hat er ein Freilos und bekommt es in der Runde der letzten Acht am Samstag (14.30 Uhr) mit dem Sieger der Partie Karl-Otto Henn (TC Grumbach) gegen Nico Flick (TV 1890 TA Rheinzabern) zu tun. PTC-Starter Michael Angst bestreitet am Freitag sein Auftaktmatch in Haßloch gegen Walter Lauer (TC Schifferstadt). In der gleichen Halle und nur knapp zwei Stunden später schlägt bei den Herren 50 Henning Freese gegen Joachim Lösch (TC Neupotz) auf. Zwei Grünstadter stehen im Teilnehmerfeld der Herren 40. Michael Reeb duelliert sich zum Start mit Sven Sroka (TC Mutterstadt). Markus Weber bekommt es mit Jan van der Laan (BASF TC Ludwigshafen) zu tun.