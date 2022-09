GRÜNSTADT. Drei Gold- und vier Silbermedaillen gewannen die Tennisspieler des Park TC Grünstadt bei den Senioren-Pfalzmeisterschaften in Haßloch und Böhl-Iggelheim.

Ein PTC-Endspiel war das der Herren 40, Leistungsklasse 14-23, in dem sich Thomas Geib und Torben Karstens duellierten. Karstens schaltete im Halbfinale den an Position eins gesetzten Klaus Mayer-Süss (TV Waldsee) mit 6:1, 6:1 aus und siegte gegen Geib mit dem gleichen Ergebnis.

Bei den Herren 55, LK 14-23, war Stefan Hildebrand nicht zu stoppen. Im Finale wartete Stefan Dittrich vom TC Caesarpark Kaiserslautern. Der erste Satz war bis zum 4:4 ausgeglichen, dann holte sich der PTC-ler das Break und sicherte sich den Satz mit 6:4. Der zweite Satz glich einer Blaupause und endete ebenfalls mit 6:4 für Hildebrand – trotz Wadenverletzung.

Der dritte Titel ging an die Seriensiegerin Cathrine Mattinger, die bei den Damen 55, LK 1-15, ohne Satzverlust in den Gruppenspielen blieb. Im Spitzenspiel gegen die topgesetzte Annette Conen (BASF TC Ludwigshafen) hatte die Grünstadterin im ersten Satz Mühe, gewann aber mit 6:4. Der zweite Durchgang ging mit 6:1 an Mattinger.

Nachdem PTC-Sportwartin Sabine Clemenz bei den Damen 50, LK 1-23, krankheitsbedingt zurückziehen musste, gewann Clubkameradin Annette Schöllhorn Silber. Im Finale gegen Nora Hildebrandt vom TC WR Speyer unterlag sie 0:6, 6:4, 2:10. Ebenfalls Silber holten Eric Jongerius (Herren 60, LK 1-15) und Gerald Beykirch (Herren 65, LK 1-15).