Die Ortsgemeinde Carlsberg möchte ein Kinderheim in Bystrytchi, einem 2700-Seelen-Dorf in der Nordwestukraine, unterstützen. „Zu der Einrichtung dort haben zivile Mitarbeiter des Flughafens Ramstein schon Hilfstransporte organisiert“, berichtet Bürgermeister Werner Majunke (CDU). Bei ihm sei angefragt worden, ob die Carlsberger nicht etwas zuliefern könnten. „Da die Not groß ist, bitte ich unsere Bürger um Spenden“, so Majunke. Benötigt würden in erster Linie Schlafsäcke, Isomatten, Decken (allerdings keine Bettwäsche) sowie gebrauchsfähige warme Oberbekleidung wie Jacken und Anoraks.

„Die Kinder freuen sich auch über einwandfreie Spielsachen“, so der Ortschef. Diese sollten möglichst kompakt und nicht zu groß sein. Darüber hinaus seien Konserven und Fertiggerichte sowie haltbare Lebensmittel dringend notwendig, ebenso wie Hygieneartikel und Windeln. Zudem bräuchten die Menschen in der Ukraine Verbandsmaterial und Medikamente aller Art. „Das können auch Präparate sein, die nicht länger als sechs Monate abgelaufen sind“, erläutert Majunke.

Die Sachspenden werden angenommen am Dienstag, 29. März, zwischen 16 und 18.30 Uhr, am katholischen Pfarrheim in der Linienstraße. Zum Annehmen und Sortieren der Sachen werden noch Freiwillige benötigt. Ferner werden Mitmenschen gesucht, die Liefer- oder Lastwagen haben und die gesammelten Spenden nach Ramstein-Miesau fahren. Wer mithelfen kann, meldet sich beim Bürgermeister, Telefon 0162 8583535, E-Mail: w.majunke@t-online.de.