Das Sturmtief am Sonntag hat zwar für einige Polizeieinsätze in Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland gesorgt, die Feuerwehr war davon aber weniger betroffen. In Grünstadt hat es nach Angaben von Wehrleiter Jens Michel keinen einzigen Einsatz gegeben, in der Verbandsgemeinde waren es nach Angaben von Feuerwehrchef Markus Ittel vier an der Zahl: In Hettenleidelheim wurde am Sonntagabend ein Altkleidercontainer auf die Schamottenstraße geweht und auch wegen eines umgestürzten Baums rückte die Wehr aus. Gefallene Bäume sorgten zudem in Altleiningen und Carlsberg für Einsätze, wobei Letzterer eine Telefonleitung in der Straße Am Schamberg durchtrennte. Laut Ittel war der Aufwand für die Wehren insgesamt überschaubar. Die Polizei in Grünstadt war in der Tiefenthaler Straße unterwegs, wo einige Tannenäste auf den Gehweg fielen, außerdem gab es Zwischenfälle an zwei Baustellen. Am Leininger Oberhof in der Neugasse wurden gegen 13.30 Uhr mehrere Bauzäune umgeweht, die die Verantwortlichen aber selbst wieder aufstellen konnten und anschließend mit Kabelbindern sicherten. Am Abend stellten die Beamten dann noch einige umgefallene Absperrvorrichtungen an Baustellen in der Obersülzer Straße und in der Industriestraße wieder auf. Die Verbandsgemeinde Eisenberg blieb nach Aussage von deren Wehrleiter Michael Partsch ganz verschont: Es kam zu keinerlei unwetterbedingten Einsätzen. „Wir können ja auch mal Glück haben“, meinte Partsch dazu.