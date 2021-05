Die Kneipp-Anlage, die Sigrid Gruber vor Jahren der Ortsgemeinde Battenberg überlassen hat, muss saniert werden. Bei der Ratssitzung am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus wurden die Aufträge an fünf Unternehmen vergeben.

Die Angebote seien von der Verbandsgemeinde Leiningerland und dem Ratsmitglied Dieter Michel, der Baufachmann ist, überprüft, erläuterte Bürgermeister Peter Schmidt. Zunächst sind die maroden Becken in Ordnung zu bringen. Auf die Frage von Bernhard Lauermann, wann mit der Ausführung zu rechnen sei, erklärte Michel: „Wenn für eine Woche kein Regen angekündigt ist.“ Zwischen den Arbeitsschritten seien Pausen für die Trocknung notwendig. Da die Reparatur der Lampen unwirtschaftlich wäre, müsse die Beleuchtung erneuert werden, führte Schmidt weiter aus. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Carlsberg. Ein Bad Dürkheimer Fachbetrieb soll neue Sonnensegel installieren. „Dabei werden auch die Masten ausgetauscht“, so der Bürgermeister. Die Fundamente dafür stellt ein viertes Unternehmen her. Schließlich werde auch noch Teichfolie benötigt. Der Gesamtpreis beläuft sich auf brutto 23.628 Euro. Eine Förderung in Höhe von 14.892 Euro (75 Prozent der Nettokosten) über das Leader-Programm wurde laut Schmidt zugesagt.