Dass die Ebertsheimer das Ziel verfolgen, in ihrer Gemeinde soweit möglich Windräder bauen zu lassen, ist nicht wirklich neu. Mit einem Antrag wollte die SPD jetzt erreichen, dass dem Gedanken nochmal Nachdruck verliehen wird – eine Mehrheit fand das aber nicht.

Schon in der Amtszeit von Klaus Linska (CDU) haben sich der Gemeinderat und viele Bürger das Ziel gesetzt, Ebertsheim energieautonom zu machen. Das heißt: Alle Energie, die im Ort verbraucht wird, soll auch im Ort produziert werden. Schon vor Jahren trachtete die Gemeinde deshalb danach, unweit der Windräder in der Gemarkung Tiefenthal weitere Anlagen auf ihrem Gelände installieren zu lassen. Da das Gebiet dort aber genau am Rand des Naturparks Pfälzerwald und zudem in Vogelschutzgebieten liegt, schob die Kreisverwaltung dem einen Riegel vor.

Laut einer Sitzungsvorlage, die derzeit zur Abstimmung durch die Gemeinderäte der 21 Orte im Leiningerland geht, sollen jetzt nur noch im Raum Dirmstein/Obrigheim Windräder entstehen. In der Vorlage werden die Gemeinden aufgefordert, zu Windkraft in der Verbandsgemeinde Stellung zu nehmen. Während das in den meisten Orten mangels Betroffenheit nur ein Schulterzucken hervorruft, sind die Ebertsheimer bei dem Thema stets aufmerksam.

Fläche im Tal der Seltenbach frei

Jetzt hat sich Bürgermeister Bernd Findt (FWG) zufolge herausgestellt, dass in der Ebertsheimer Gemarkung unter Umständen doch noch ein Windrad gebaut werden könnte. Im Tal der Seltenbach gebe es eine Fläche, die mindestens 1100 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt liegt und eventuell Platz für ein Windrad bieten würde. Ob ein potenzieller Betreiber daran Interesse habe, müsse geprüft werden. Normalerweise sei den Unternehmen nämlich daran gelegen, mindestens drei Anlagen zu einem kleinen Windpark zusammenzufassen, sagte Findt.

„Probleme gibt es im Bereich der Seltenbach aus meiner Sicht vor allem mit dem Naturschutz, dort kommen besondere Vogelarten, unter anderem Weihen und Milane vor“, berichtete der Ortsbürgermeister weiter. Nichtsdestotrotz habe er bereits Gespräche mit in Frage kommenden Investoren geführt, damit die ihre Möglichkeiten an dem Ebertsheimer Standort ausloten.

Alter Beschluss hat noch Bestand

Von der Freien Liste kam der Vorschlag, ein Genehmigungsverfahren nach Paragraf 35 Baugesetzbuch anzustoßen, damit alle Aspekte für einen möglichen Windradbau geprüft werden. Dem folgte der Rat einstimmig. Dem deutlich weitergehenden Antrag der SPD hingegen, der forderte, zu prüfen, ob drei Anlagen gebaut werden könnten, begegnete die FL hingegen mit Skepsis.

Michael Gander, SPD-Fraktionssprecher, warb für das Anliegen und sagte: „Wir vergeben uns nichts, unseren Antrag zu beschließen.“ Die FL-Mehrheit vertrat jedoch eine andere Ansicht. Fraktionssprecher Elpidio Battistuda hob hervor, dass ein Beschluss aus dem Jahr 2016, der den Willen zum Ausdruck bringt, drei Windräder bauen zu lassen, noch Bestand habe. Schließlich wurde der SPD-Antrag verworfen.

Kein Verständnis gibt es in Ebertsheim dafür, dass das Gemeindegebiet zum Naturpark Pfälzerwald gerechnet wird, an dessen Ausläufern es liegt. Mehrfach fiel der Satz: Dort wächst doch kein einziger Baum.