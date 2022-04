Der Park-Tennisclub (PTC) Grünstadt hat einen neuen Pächter für seine Gaststätte. Nach fast elf Jahren in Eisenberg hat der Italiener Nicola Avantaggiato am Dienstag sein Restaurant im Stadtpark eröffnet. Ein Neustart mit bewährtem Konzept.

In der Eisenberger Hauptstraße konnte Nicola Avantaggiato nicht länger bleiben. Das Haus, in dem er sein Lokal „Da Nicola“ betrieb, sei sanierungsbedürftig gewesen und solle nach einem Eigentümerwechsel größtenteils abgerissen werden. Von Gästen aus Grünstadt sei an ihn herangetragen worden, dass der PTC einen neuen Pächter sucht, erzählt er. Das Städtchen im Leiningerland nahe an der Deutschen Weinstraße habe ihm schon immer gut gefallen.

Der gelernte Koch kam 1984 erstmals nach Deutschland. „Da habe ich in einem Gasthaus gearbeitet, wo es mir nicht so gut gefallen hat, weil sehr viele vorgefertigte Zutaten und Zusatzstoffe verwendet wurden“, blickt er zurück. Avantaggiato reiste zurück in seine Heimat Apulien in Italien, erwarb dort ein Diplom – so eine Art Meistertitel – und wanderte 1987 endgültig in die Bundesrepublik aus.

Viele Speisen für Vegetarier und Veganer

In Kirchheimbolanden machte er sich selbstständig. Doch in der Kleinen Residenz war es Avantaggiato zufolge auf Dauer zu eng für vier italienische Restaurants, weshalb er entschied, nach Eisenberg zu gehen. Dort erwarb er sich mit selbstgemachter Pasta und einer Speisekarte, die auch für Vegetarier und Veganer ungewöhnlich viel bietet, einen guten Ruf. „Ich esse sehr gern Gemüse, davon wird in apulischen Spezialitäten viel verwendet“, erklärt der 59-Jährige. Vor etwa sieben Jahren habe er begonnen, bei einigen Gerichten ganz auf tierische Produkte zu verzichten. „Die Nachfrage war da und so habe ich es mal ausprobiert.“

Die Kombinationsmöglichkeiten bei solchen veganen Gerichten seien riesig und man sei kulturell absolut unabhängig. Avantaggiato betont, dass auch rein pflanzliche Mahlzeiten bei ihm vollwertig seien. „Da sind dann oft Hülsenfrüchte oder Nüsse drin“, erzählt er. Einen Fleischersatz werde er keinesfalls auf den Tisch bringen, sagt der Koch, der inzwischen etliche Stammgäste hat, die sich rein vegetarisch oder vegan ernähren.

Bei „Da Nicola“ gibt es auch Catering

Zwei Tage vor Silvester hat Avantaggiato seine Gaststätte in Eisenberg zugemacht und sich danach in seinem neuen Domizil eingerichtet. Das Mobiliar habe er weitestgehend mitgebracht. In der Küche seien viele überflüssige Geräte gewesen, die auch viel zu viel Strom verbrauchten. „Einen Kombidämpfer zum Erhitzen von vakuumierten Lebensmitteln benötige ich nicht, ebenso wenig wie einen Gasgrill für Burger und einen Salamander zum Überbacken“, erklärt der neue Pächter. Dafür fehlte ein energieeffizienter Pizzaofen, den er sich kurzerhand anschaffte. Einschließlich der Renovierung habe er circa 15.000 Euro in das Lokal investiert. Mit der Außenbestuhlung auf der Terrasse kann der Gastronom etwa 110 Sitzplätze zur Verfügung stellen.

Avantaggiato, der sich mit Abholservice und Staatshilfen über die Corona-Krise gerettet hat, beschäftigt vier Mitarbeiter. Unter den drei Servicekräften ist auch seine 25-jährige Tochter Daria, die ihre Ausbildung zur Restaurantfachfrau einst als Jahrgangsbeste abschloss. Mit dem Chef in der Küche tätig ist Sohn Lorenzo (20), der den Betrieb eventuell irgendwann übernehmen wird. Vor der Pandemie und jetzt wieder bietet „Da Nicola“ auch Catering für Feiern und Veranstaltungen sowie Kochkurse an. Seinen Vor-Corona-Jahresumsatz gibt Avantaggiato mit rund 350.000 Euro an.

Kontakt

„Da Nicola“, Telefon 06359 3559, E-Mail-Adresse da.nicola@yahoo.de; Öffnungszeiten: täglich 18 bis 22 Uhr, montags ist Ruhetag.