Auf dem Kieskautberg hat ein Waldbrand am vergangenen Mittwoch rund 2500 Quadratmeter Waldfläche beschädigt. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Stundenlang hatten Wehren aus dem Leiningerland gegen die Flammen gekämpft. Rund zwei Kilometer südlich von Carlsberg waren die Rauchsäulen in den Himmel gestiegen, aufgefallen waren diese dem Piloten eines Kleinflugzeugs. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Demnach gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Dennoch suchen die Ermittler Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.