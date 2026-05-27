Stundenlang haben die Leiningerland-Wehren am Mittwoch auf dem Kieskautberg einen Waldbrand gelöscht. Was dabei ihre größte Herausforderung war.

Um 16.29 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch alarmiert worden: Rund zwei Kilometer südlich von Carlsberg stiegen Rauchsäulen in den Himmel. Aufgefallen sei das dem Piloten eines Kleinflugzeugs, berichtet der Carlsberger Wehrführer Sven Rinner. Das war ein Glücksfall, denn so wurden die Koordinaten des Einsatzortes recht präzise gleich mitgeliefert. Zur noch exakteren Einordnung ließ die Wehr die Drohne aufsteigen.

Eine Bitte an Wanderer

Rinner und der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Leiningerland, Florian Rahmseger, erkundeten von zwei Seiten kommend in allradbetriebenen Autos, auf welchen Wegen sich die schweren Tanklöschfahrzeuge dem Geschehen nähern könnten. „Wir markierten die Strecke mit umgelegten Pylonen“, erläutert er. Rahmseger bittet Waldbesucher darum, in solchen Fällen vermeintlich umgefallene Hütchen nicht aufzustellen, da die Spitzen jeweils als Richtungspfeile dienen.

Der Waldbrand ist auf einer Böschung des Kieskautbergs ausgebrochen. Rund ein Viertel Hektar steht in Flammen. Aufgrund der Größe der Fläche werden zur Ausrückegemeinschaft der Wehren von Carlsberg und Altleiningen noch die Kameraden aus Ebertsheim und Hettenleidelheim-Wattenheim nachalarmiert. Insgesamt sind bis zu 60 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen in dem betroffenen Bereich des Gemeinschaftswaldes Kirchheim-Kleinkarlbach-Battenberg.

Pendeln fürs Wasser

Routinemäßig ist auch die Polizei da. Im Pendelverkehr wird das benötigte Wasser über schmale Pfade, die eine Einbahnregelung erfordern, in das unwegsame Gelände außerhalb des markierten Wanderwegenetzes transportiert. Um 18.40 Uhr ist es alle. Nachschub dauert. Förster Thomas Faller, der mit zwei seiner Kinder gekommen ist, bietet 22.000 Liter aus dem Reservetank eines Kindenheimer Lohnunternehmers an. Die Wehrleute winken ab. Diese Menge ließe sich nicht auf den Kieskautberg bringen. Allerdings wären sie für einen Teil des Wassers dankbar.

Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Im Gespräch: Förster Thomas Faller (links) mit dem Carlsberger Wehrführer Sven Rinner. Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Ist mit seinen Kindern da: Förster Thomas Faller. Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Lagebesprechung: der Carlsberger Wehrführer Sven Rinner (links) mit dem stellvertretenden Verbandsgemeinde-Wehrleiter Florian Rahmseger. Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 17

Faller telefoniert und nickt. Zwischenzeitlich kommt wieder ein Löschwagen mit 5500 Litern an Bord den Berg herauf. Wenig später ist der Schlauch, der hangabwärts ausgelegt ist, wieder prall gefüllt. Die Kameraden, die auf der heißen Erde zwischen angekohlten Baumstämmen stehen, richten die Strahlrohre gezielt auf die unzähligen qualmenden Glutnester, die teils mit der Spitzhacke geöffnet werden. Millimeter für Millimeter arbeiten sich die Einsatzkräfte vor.

Zu heiß für Masken

Durch die D-Rohre fließen laut Rinner nur etwa 50 Liter pro Minute: „So können wir über einen längeren Zeitraum löschen.“ Wegen der Hitze trägt nicht jeder seine vollständige Schutzkleidung. Auch auf die empfohlenen FFP3-Masken verzichten viele trotz des beißenden Rauchs. „Umfassenden Atemschutz legen wir bei Waldbränden eher nicht an“, erklärt Rahmseger. Die Belastung sei zu hoch und man habe es dabei ja in der Regel nicht mit Schadstoffen zu tun. Zum Glück hat sich das Feuer nicht zum Wipfelbrand ausgebreitet, sondern blieb maßgeblich in Bodennähe.

„Momentan scheint noch genug Feuchtigkeit in der Vegetation zu sein“, schließt der 38-jährige Einsatzleiter daraus. Die Erde aber sei mit einer dicken Schicht aus vertrocknetem Moos, Blättern und harzigen Nadeln bedeckt, ergänzt Faller. Das Löschen verlangt den Einsatzkräften viel Geduld ab, fortwährend qualmt es weiter. Klar ist, dass über Nacht Brandwache gehalten werden muss. Rahmseger sagt, die Wehren hätten kein Personal dafür und eigentlich müsste diese Aufgabe sowieso der Waldeigentümer übernehmen.

Förster harrt aus

Letztendlich erklärt sich der Förster bereit dazu. An der Brandstelle seien vor circa fünf Jahren Biotopbäume ausgewiesen worden, informiert er. „Die geschädigten Fichten werden auf jeden Fall absterben“, mutmaßt er. Ihre Zellen dürften durch die Hitze geplatzt sein. Die Kiefern seien dank ihrer dickeren Rinde besser vor Feuer geschützt. Kaum in Mitleidenschaft gezogen worden ist eine Gruppe junger Buchen – inmitten der Brandfläche.