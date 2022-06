Ein 31-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis ist bei einem Unfall in Hettenleidelheim verstorben. Der Mann war Dienstagnacht zu Fuß auf der B47 unterwegs und wurde dort von einem Lastwagen erfasst.

Der Lkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 3.35 Uhr auf der Ortsumgehung von Hettenleidelheim in Richtung Eisenberg unterwegs, als er den Fußgänger erfasste. Was vor der Kollision passiert ist, ist unklar. „Der Unfallhergang steht noch nicht fest“, sagt Thomas Jung, Leiter der Polizeiinspektion in Grünstadt. So sei unter anderem nicht bekannt, auf welcher Seite der Straße der Fußgänger lief und wie er auf die Fahrbahn gelangte. Der Unfall ereignete sich zwischen der Abfahrt Tiefenthal und der Abfahrt zum Gewerbegebiet – rund zehn Meter vor der Brücke, die über die Bundesstraße führt. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Der 44-jährige Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, er wurde am Unfallort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Wie Inspektionsleiter Jung berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Gutachter beauftragt, der bei den Ermittlungen zur Ursache des Unfalls helfen soll. Der Lkw-Fahrer sei fahrtüchtig gewesen, ein Alkoholtest war negativ. Auch bei dem 31-jährigen Unfallopfer sei eine Blutentnahme veranlasst worden, das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung stehe noch aus. Ob der Mann obduziert wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Am Dienstagvormittag wurde von der Unfallstelle eine Drohnenaufnahme angefertigt. Damit könne man die Stelle dreidimensional darstellen und den Unfallraum genau vermessen, sagt Jung.