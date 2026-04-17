Das Personalkarussell des Seniorenbeirats in der VG Leiningerland dreht sich. Das neue Team hat bereits jetzt Pläne – und setzt thematische Schwerpunkte.

Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Leiningerland stellt sich neu auf. Nachdem die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Peter Dehio und Roswitha Mayer-Karl ausgeschieden sind, wurden die beiden Posten bei der Mitgliederversammlung am Dienstag neu besetzt. Hannelore Raudzsus, bisher Beisitzerin, rückt mit der neu dazugekommenen Gaby Müller auf den Posten der Stellvertreterin nach. Ein weiterer Wechsel hat einen traurigen Grund: Beisitzerin Christa Welker ist gestorben. Neu als Beisitzer sind Rudolf Mayer und der bisherige Kassenprüfer Osswald Alleborn dabei. Für ihn sind nun Jenny Kaiser und Andreas Lehmann nachgerückt.

Diese Pläne hat der neue Vorstand

Mit diesem Team wird der wiedergewählte Vorsitzende Alfred Lenz in die neue Wahlperiode starten, für die es bereits Pläne gibt. Wie Schriftführer Karl Wilhelmy mitteilt, gehe es nicht nur um Ausflüge für Senioren der 21 Ortsgemeinden, sondern auch um thematische Schwerpunkte. So sind bereits Vorträge rund um Hilfe im Haushalt oder Ernährung im Alter geplant. Darüber hinaus neu dazu kommt die Aktion „Wir lernen unsere Verbandsgemeinde kennen“. In regelmäßigen Abständen sollen Führungen durch einzelne Ortsgemeinden stattfinden, wobei der Auftakt im Juni für Kleinkarlbach geplant ist. Wichtig sei dem Gremium, weiterhin auf Themen aufmerksam zu machen, die die ältere Bevölkerungsschicht im Leiningerland betrifft – und sich für sie einzusetzen, auch mit neuem Vorstand.