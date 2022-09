In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 3.45 Uhr im Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt Grünstadt zu einem Verkehrsunfall, meldet die Polizei Grünstadt. Hierbei verlor ein 32-Jähriger aus der VG Leiningerland demnach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der PKW wurde hierdurch stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Fahrer zog sich nur leichte Prellungen zu. Er jedoch stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, was entsprechende Tests bestätigten, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Offenbar befand er sich auf dem Heimweg vom Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Außerdem wurde bei Unfallaufnahme festgestellt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.