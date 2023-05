Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie wollen nur spielen! Gemeint sind die Riesling Böhmische, eine kleine, brandeue Egerländer-Formation, die sich um Rennquintett-Trompeter Uwe Zaiser gebildet hat. Sie will die Musik von Ernst Hutter, Alpenblech und von der Kleinen Egerländer-Besetzung, in der die Söhne von Hutter aktiv sind, ins Rieslingland Pfalz bringen. Das ist neu, bislang gibt es ein solches siebenköpfiges Ensemble in der Region nicht.

Die Idee kam von Michael Gärtner, Pauker und Schlagzeuger bei der Deutschen Radio Philharmonie (DRP). Allerdings will Gärtner in dieser Formation lieber Tenorhorn spielen. „Michael