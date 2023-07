Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein in Eisenberg lebender Mann aus Aserbaidschan war mit falscher Identität nach Deutschland eingereist und sollte deshalb am 23. Juni ausgewiesen werden. Was sagt die Bundespolizei dazu? Bettina Bostan hat nachgefragt, Maximilian Irmen von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit in Koblenz hat geantwortet.

Können Sie bestätigen, dass Flüchtlinge aus Aserbaidschan öfter mit falscher Identität nach Deutschland einreisen?

Die Annahme, dass Staatsangehörige aus Aserbaidschan