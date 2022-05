21 Ortsgemeinderäten werden gegenwärtig Pläne des Leiningerlandes mit bunten Linien vorgelegt: In den Gremien wundert man sich über den Verlauf der Routen, die ein Radwegenetz darstellen sollen. Manche Streckenabschnitte seien vollkommen ungeeignet. Auch Landwirte sind wenig begeistert. Die Hürden eines Radewegkonzepts.

Radfahren ist gesund für Mensch und Umwelt. Der Drahtesel ist zudem für Touristen das ideale Fortbewegungsmittel. Mit der Entwicklung von E-Bikes und wegen der steigenden Energiekosten rückt das Radeln auch im Arbeitsalltag verstärkt in den Fokus. Doch oft ist es unbequem und sogar viel zu gefährlich, in die Pedale zu treten. Deshalb soll die Region für Radler besser erschlossen werden. Nach Rücksprache mit allen 21 Ortschefs in der Verbandsgemeinde Leiningerland hat der VG-Rat beschlossen, ein Radverkehrskonzept für das gesamte Verwaltungsgebiet erstellen zu lassen.

„Radwege anzulegen, ist ausschließlich Aufgabe der Ortsgemeinden. Aber es ergibt keinen Sinn, wenn in jedem Dorf eigene Pläne geschmiedet werden und die sich dann nicht zusammenfügen lassen“, sagt VG-Bürgermeister Frank Rüttger (CDU). Am 7. Oktober 2021 wurde die Mobilitätswerk GmbH aus Dresden mit der Erstellung des Konzepts beauftragt. Kostenpunkt: 47.000 Euro – wofür es einen 75-prozentigen Zuschuss aus dem Leader-Programm gibt. Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums.

Kritik am Entwurf aus Dresden

Ziele sind mehr Verkehrssicherheit, Lücken zu schließen, die Verknüpfung mit dem ÖPNV zu verbessern sowie ein abgestimmtes Radwegenetz mit Nachbarkommunen und übergeordneten Entwürfen. Die Idee des Konzepts findet in den Räten generell Anklang, die Ausführung allerdings nicht. So hagelt es immer wieder Kritik, weil Feldwege in das Radnetz einbezogen werden. Im Landwirtschaftsausschuss sei der Entwurf aus Dresden „nicht sonderlich gut angekommen“, berichtete beispielsweise Kindenheims Bürgermeister Albrecht Wiegner (FWG). Der Vorsitzende der örtlichen Bauern- und Winzerschaft, Jens Christmann (FWG), wies auf eine erhöhte Unfallgefahr hin, wenn sich Radler und schwere Landfahrzeuge in der Flur begegneten. Gerhard Neumann, CDU-Mann aus dem Obersülzer Rat, nannte die Verknüpfung mit den Wirtschaftswegen „kontraproduktiv“. Von Kleinkarlbachern wurde moniert, dass es keine eindeutige Vorfahrtsregelung gebe.

Rüttger kann diese Einwürfe nicht verstehen. Er legt beispielhaft die Kleinkarlbacher Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege vor. In der Fassung von 1968 steht, dass die Wege „ausschließlich der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke dienen“ und sonst nur Fußgänger zugelassen sind. In der Version von 1993 wurde das Wörtchen „ausschließlich“ durch „vorrangig“ ersetzt, und zusätzlich sind Feldwege als Radwanderwege ausgewiesen worden. Satzungen dieser Art seien Anfang der 1990er Jahre überall beschlossen worden, erläutert Rüttger. „Und diese Schriftstücke gelten bis heute uneingeschränkt.“

Konfliktpotenzial in Wingert und Acker

Durch die Öffnung der Feldwege für Radler seien die Anforderungen an die Verkehrssicherung gestiegen, wofür grundsätzlich die Ortsgemeinden zuständig seien. In der Regel würden dafür Beiträge (??) erhoben, so der Verwaltungschef. Durch das Zulassen von Drahteseln zwischen Ackerland und Wingerten sei aber auch das Konfliktpotenzial mit den originären Wegenutzern größer geworden. Eigentlich sollten die Rebflächen drei Meter entfernt von den Wegen enden, sodass die Winzer mit den großen Maschinen auf ihren Grundstücken wenden könnten und dafür nicht über den Weg rollen müssten, so Rüttger.

Für Debatten in den Ortsgemeinderäten sorgt aber nicht nur die Mitbenutzung der Feldwege. In Altleiningen rieb man sich die Augen über verschiedene Streckenabschnitte. Zu der Wegführung durchs Amselthal meinte der Ortsbeigeordnete Frank Dennhardt (WG Dennhardt): „Das ist schon sehr ambitioniert, die Fahrbahn ist nur 2,50 Meter breit.“ Keinesfalls könnten Auto- und Radverkehr die Kreisstraße 32 gemeinsam nutzen. Ebenso ungeeignet sei die Route an seiner Gärtnerei vorbei in Richtung Engelhof – wegen der großen Steigung. Im Gremium fragte man sich, weshalb aus der Ferne ohne Ortskenntnisse Pläne erstellt werden. „Das ist nicht zu Ende gedacht“, urteilte Karl Meister (FWG). Robert Hatzenbühler (FWG) riet dazu, das Konzept abzulehnen, „weil hier viel Zeit verschwendet wird“.

Rüttger stellt klar, dass die Beteiligung der Bürger und der politischen Gremien unverzichtbarer Bestandteil bei der Entwicklung des Konzeptes ist. „Es wird bewusst nichts vorgegeben. Wir sind angewiesen auf die Rückmeldungen, etwa die Info, dass sich diese oder jene Strecke nicht gut eigne.“ Die Bevölkerung habe die Möglichkeit gehabt, online Anregungen abzugeben. „Es gingen 396 Wunschrouten ein, darunter war auch die durchs Amselthal“, so der 50-Jährige. Bauamtsleiter Dennis Zimmermann sagt: „Die Bockenheimer Ortsdurchfahrt ist auch in jedem Radwegekonzept drin, weil es sich um die direkte Verbindung zwischen Monsheim und Grünstadt handelt. Jeder weiß aber, dass das Radeln dort lebensgefährlich wäre und natürlich eine Umleitung erdacht werden muss.“ Zu der Frage, weshalb sich Vertreter der Desdner Mobilitätswerk das Leiningerland nicht angeschaut haben, bevor sie bunte Linien zu Papier bringen, erklärt Zimmermann hingegen: „Mitarbeiter des Planungsbüros sind hier schon zwei Tage geradelt.“

Keine Zuschüsse ohne Konzept

Umgesetzt sein werde das Radwegekonzept der VG voraussichtlich in zehn bis 15 Jahren, meint er. Angesichts dieses langen Zeitraums ist mancher skeptisch. Zumal für den Wegebau und -unterhalt ja die Ortsgemeinden zuständig sind. Auf deren chronisch leere Kassen angesprochen, sagt Rüttger: „Vielleicht wird von fünf aufgezeigten Möglichkeiten nur eine realisiert, eventuell wird nicht asphaltiert, sondern nur geschottert oder ein bestehender Weg lediglich ein bisschen ertüchtigt.“ Das Land schaffe zudem über Förderprogramme Anreize, Radwege herzustellen. „Aber um die Zuschüsse zu bekommen, wird das Konzept verlangt.“

Der Bitte des Carlsberger Rates, für einen Lückenschluss zwischen dem Seckenhäuser Hof und der Hetschmühle zu sorgen, werde die VG innerhalb des Radweges Leiningertal nachkommen, versichert Rüttger. Demnächst ist zu diesem seit 2007 geplanten Projekt eine gemeinsame Sitzung mit der Stadt Grünstadt geplant. „Es gibt noch viel Abstimmungsbedarf.“