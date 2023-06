In Kirchheim wird am Wochenende wieder Kerwe gefeiert. Los geht’s mit dem Festbetrieb am Freitag ab 18 Uhr. Es gibt Spareribs und Ofenkartoffeln, ab 19 Uhr sorgt DJ Hardleg für Partystimmung. Am Samstag geht’s um 17 Uhr weiter, auf dem Programm stehen ein mediterraner Abend mit Live-Musik ab 19.30 Uhr mit dem Rock- und Pop-Duo Four Seasons, das unplugged einheizen will. Am Sonntag wird um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche gefeiert, ab 11 Uhr gibt’s dann Spießbraten vom Spezialgrill sowie Kaffee und Kuchen. Der Kerweumzug startet wie gewohnt um 14 Uhr, anschließend wird die Kerweredd vorgelesen. Am Montag findet die große Tombola mit wertvollen Preisen statt, der Festbetrieb startet um 18 Uhr.