Wegen einer Erkrankung in ihrem Kernteam haben die beiden Kirchengemeinden – in Absprache mit dem Kirchheimer Kerwe-Komitee – entschieden, den Kerwegottesdienst von Sonntag auf Freitagabend vorzuziehen. Nach Angaben der Kirchengemeinden konnten die Pfarrer Alfred Müller aus Grünstadt und Christopher Markutzik aus Sausenheim-Neuleiningen für die Gestaltung des Gottesdienstes gewonnen werden. Der ökumenische Kerwegottesdienst findet dieses Jahr folglich zum Kerweauftakt am Freitag um 17 Uhr in der Protestantischen Andreaskirche Kirchheim statt. Mehr zum Kerweprogramm steht hier.